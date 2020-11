Was man in der Nacht noch darf

Von 20 bis 6 Uhr ist das Verlassen der Wohnung nur mit bestimmten Gründen erlaubt. Wie das kontrolliert wird und welche Strafen drohen: Eine Suche nach klaren Antworten.

Wien. Das Virus ist „eine demokratische Zumutung“. Den Ausspruch, den die deutsche Kanzlerin Angela Merkel geprägt hat, nahm am Sonntagabend auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) in den Mund. Der neuerliche Lockdown bringe „gravierende Einschnitte“ in das tägliche Leben. Deshalb wurde für die Lockdown-Verordnung eine breite Mehrheit im Parlament gesucht.

Einen Schulterschluss hat es diesmal im Hauptausschuss des Nationalrates aber nicht gegeben. FPÖ und Neos stimmten dagegen. ÖVP, Grüne und SPÖ haben den Weg für ein neuerliches Herunterfahren des Landes aber geebnet. Beginnend am Dienstag um null Uhr wird es wieder Ausgangsbeschränkungen geben. Ein Überblick.