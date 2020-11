Raus aus Öl, rein in IT? Das greift zu kurz

Der SAP-Absturz zeigt, wie schnell Trends drehen.

Ölkonzerne haben bei Anlegern einen denkbar schlechten Ruf: Sie verpesten die Umwelt und stellen ein Produkt her, für das womöglich irgendwann ein Ersatz gefunden wird. Ihre Kurse sind in den vergangenen Monaten tief gefallen, ihre hohen Dividenden – einer der wenigen Pluspunkte – haben sie oft gekürzt. Die Anleger fliehen in Scharen. Die Ölaktien finden sich auf den Kurszetteln ganz unten: Occidental Petroleum Corp hat seit Jahresbeginn 78 Prozent verloren, mehr als jeder andere Wert im US-Index S&P 500. Unter den zehn schwächsten Aktien sind acht Ölfirmen und Zulieferer.