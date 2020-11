Platzsparen im Büro wird hinterfragt

Die Coronakrise macht sich auch auf dem Immobilieninvestmentmarkt bemerkbar. Büroflächen dürften aber allen Unkenrufen zum Trotz weiterhin nachgefragt werden.

Wien. Wenn in Zukunft vermehrt im Home-Office gearbeitet wird, wer braucht dann noch Büros? Und wenn vor allem online bestellt wird, was soll dann in den Geschäften verkauft werden? Die Coronakrise, so fürchteten viele, werde den Gewerbeimmobilienmarkt schwer treffen. In solche Immobilien oder in einschlägige Immobilienfirmen zu investieren, würde sich dann weniger auszahlen, so lautete die Sorge.