Wirtschaft wird mehr schrumpfen als bisher erwartet

Ein zweiter Corona-Stillstand war nicht in die Prognosen der Ökonomen eingeplant. Diesmal sind die Auswirkungen nicht so heftig wie im Frühjahr. Wachstum ist dennoch keines in Sicht.

Wien. „Ich glaube, wir würden alle gern positive Nachrichten überbringen“, sagt IHS-Chef Martin Kocher zum November-Stillstand. „Aber immerhin: Es wird sehr wahrscheinlich bei Weitem nicht so schlimm wie im Frühjahr.“ Damals nach den ersten Corona-Beschränkungen brach die Wirtschaft im zweiten Quartal des Jahres um rund 13 Prozent ein.