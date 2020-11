Trump oder Biden: Drei Szenarien für Aktien

Gewinnt Trump, könnte es nach oben gehen – vor allem für Ölfirmen und Banken. Gewinnt Biden, könnte es kurzfristig ebenso nach oben gehen. Auch der Senat ist wichtig.

New York. Statistiken zu der US-Präsidentschaftswahl und den Auswirkungen auf die Börsen gibt es wie Sand am Meer. Manche davon sind interessant, aber kaum relevant. Etwa die Tatsache, dass die Partei des Amtsträgers 20 von 23 Wahlen gewonnen hat, wenn der S&P-500-Index in den drei Monaten vor der Abstimmung zugelegt hat. Oder dass neun der letzten zehn Rezessionen unter einem republikanischen Präsidenten begonnen haben. Oder dass die Aktien an der Wall Street unter Donald Trump im Schnitt um 11,6 Prozent pro Jahr zugelegt hat, das Plus unter Barack Obama mit 13,8 Prozent aber noch größer war.