Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das neue Biedermeier auf Zeit: Die eigenen vier Wände werden die kommenden Tage und vielleicht auch Wochen der zentrale Mittelpunkt der österreichischen Bevölkerung sein - zumindest zwischen 20 und 6 Uhr morgens. Was erlaubt ist und was nicht, hat Kollegin Julia Neuhauser zusammengefasst. Mehr dazu [premium]

Kurzarbeit Phase 3: Die Kurzarbeit wurde erneut adaptiert und sieht nun auch eine Komplettreduktion der Arbeitszeit vor. Das Credo der Arbeitsministerin und der Sozialpartner: „Niemand muss gekündigt werden“. Wie die neuen Regeln aussehen: Mehr dazu [premium]

Auf den letzten Drücker: Das Thema wurde am Samstag von Bundeskanzler Sebastian Kurz nicht lange behandelt: Distance Learning für Oberstufenschüler. Julia Neuhauser schreibt, dass die Schulen am späten Sonntagabend über die Vorgaben schriftlich informiert wurden. Weitere Informationen werden in der für heute angekündigten Pressekonferenz von Bildungsminister Faßmann folgen. Der heutige, erste Tag nach den Herbstferien wird notgedrungen als „Übergangstag“ definiert. Mehr dazu.

Spaniens Rechte mobilisieren: Die Corona-Beschränkungen samt nächtlicher Ausgangssperre lösten in ganz Spanien gewaltsame Proteste aus. In zahlreichen Städten lieferten sich überwiegend rechtsradikale Gruppen am Wochenende Straßenschlachten mit der Polizei. Mehr dazu von unserem Korrespondenten Ralph Schulze [premium]

Die Entscheidungsschlacht: Die finalen Stunden bis zur Wahlschlacht in den USA sind angezählt. Beide Kandidaten versuchen noch so viele Wähler wie möglich zu mobilisieren. Biden gemeinsam mit Barack Obama, indes geriert sich Trump als Einzelkämpfer gegen den Rest der Welt. Mehr dazu von Thomas Vieregge [premium]

Morning Post: Pünktlich zur Wahl präsentiert die “New York Times” ihre abschließende Umfrage. Demnach kann Biden gar nicht mehr verlieren. Das “Wall Street Journal” gibt sich ergebnisoffener. Die Diskrepanz verwundert. Mehr dazu [premium]



Der Morgenticker zum Mitlesen: