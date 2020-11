Prinz William hatte heimlich Corona

(c) REUTERS (POOL New)

Britischen Medien zufolge erkrankte der Thronfolger bereits im April an dem Virus, hielt dies jedoch geheim, um das britische Volk nicht zu beunruhigen.

Auch Prinz William hatte Corona, hielt dies aber geheim. Das wollen britische Medien rund um die „Sun“ erfahren haben. Demnach soll der 38-Jährige bereits im April, nur wenige Tage nach seinem Vater Prinz Charles, an dem Virus erkrankt sein.

Seine Erkrankung wollte er jedoch nicht öffentlich machen. Denn zeitgleich wurde auch bekannt, dass Premierminister Boris Johnson aufgrund einer Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Herzogin von Cambridge befürchtete also, mit seiner Erkrankung das britische Volk in Panik zu versetzen, wollen Insider wissen.

Prinz hatte Atemprobleme

Behandelt wurde Prinz William von Palastärzten, außerdem isolierte er sich im Familienanwesen auf Anmer Hall in Norfolk, heißt es weiter. "William wurde ziemlich hart von dem Virus getroffen - es hat ihn ziemlich umgehauen. Irgendwann hatte er Schwierigkeiten zu atmen, also waren offensichtlich alle um ihn herum ziemlich in Panik“, will der Palast-Insider wissen.

Doch Prinz William ließ sich nicht beirren: „Nachdem er von Palastärzten untersucht und positiv getestet wurde, was angesichts seines Fitness- und Gesundheitszustand offensichtlich ein ziemlicher Schock war, war William entschlossen, dass es wie gewohnt weitergehen sollte. Er war entschlossen, seinen Verpflichtungen nachzukommen", berichtet der Insider. Prinz William absolvierte im April tatsächlich 14 Telefon- und Videoanrufe.

Der Kensington-Palast wollte die Berichte weder bestätigen noch dementieren.

