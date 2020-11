Ibiza-U-Ausschuss: Vermutlich verlegt, vielleicht verschoben

Die Parlamentsparteien sind sich einig, dass der U-Ausschuss im vergleichsweise kleinen Lokal 7 nicht genügend Schutz bietet. Findet er nun im Plenarsaal statt? Einige Optionen werden geprüft. Als letztes Mittel vielleicht auch eine Befragungspause.

Am Mittwoch sollte der Ibiza-Untersuchungsausschuss wieder in der Hofburg zusammenkommen und drei Auskunftspersonen laden (unter anderem Bernhard Bonelli, Kabinettschef von Bundeskanzler Sebastian Kurz). Doch die Sitzung dürfte in ihrer geplanten Form nicht stattfinden: Sämtliche Fraktionen sind sich nämlich einig, dass die Sicherheit aller handelnden Personen nicht ausreichend geschützt werden kann. Das Ausschusslokal 7, in dem die (stundenlangen) Befragungen stattfinden, sei zu klein für die Anzahl an Personen, die es beherbergen muss. Und auch ein stetiges Lüften ist nicht möglich. Übliche Corona-Sicherheitsmaßnahmen sind also nicht wirklich einzuhalten.

Und auch die Räume, in denen sich Journalisten auf einem Fernseher die Sitzung ansehen können, sind nicht adäquat. Nun gibt es daher unterschiedliche Überlegungen, die im Parlament gerade angestellt werden. Nummer eins: Eine Sistierung, also temporäre Aussetzung, der Befragungen. Dafür spricht sich allerdings keine Fraktion dezidiert aus. Oder aber: Eine Verschiebung der Befragungen in einen anderen, größeren Saal.

Sitzungen im „Camineum"?

Eine mögliche Option wäre das „Camineum“, hört man. Ein größerer Veranstaltungssaal bei der Nationalbibliothek. Laut Karl-Heinz Grundböck, Kommunikationschef der Parlamentsdirektion, sei dies eine der möglichen Alternativen, die geprüft werden. „Es werden unterschiedliche Möglichkeiten durchdacht und aufbereitet.“ Am Dienstag um 17.30 Uhr werden sie mit allen Parlamentsparteien besprochen. „Dem möchte ich nicht vorgreifen.“

Ob der Plenarsaal, in dem eben die Parlamentssitzungen stattfinden, eine Variante wäre? „Hier haben sich die Argumente nicht verändert“, sagt Grundböck. Der Hintergrund: Einige Parteien fordern die Verlegung des Ausschusses in den Plenarsaal schon lange. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte sie bisher abgelehnt. Der Plenarsaal werde für andere Sitzungen benötigt, außerdem hätten sich zu Beginn des U-Ausschusses vier Fraktionen für das Lokal 7 ausgesprochen.

SPÖ, FPÖ und Neos fordern eine Verlegung in den Plenarsaal. Die Grünen bestehen nicht darauf, fordern aber eine andere, machbare Lösung ein.

Für Neos „eine Zumutung“

Die SPÖ fordert von Sobotka eine gangbare Lösung ein. Für die Sozialdemokraten liegt sie auf der Hand: Der Plenarsaal nämlich. Auch Neos-Fraktionschefin, Stephanie Krisper, nennt die derzeitige Lage „eine Zumutung“. Und: „Sobotka weiß das und er wusste auch um die Zuspitzung der Lage.“ Sie fordert eine Verlegung in den Plenarsaal. Außerdem sollten vor Sitzungsbeginn alle Teilnehmer einen Antigen-Test durchführen. „So könnten wir die Aufklärungsarbeit sehr gut geschützt und ungehindert fortführen.“

Bisher bot die Parlamentsdirektion schon PCR-Tests und Antigen-Schnelltests für Mitarbeiter und Medien an, als freiwilliges Angebot.

Hafenecker: „Keine Termine vergeuden“

Auch FPÖ-Fraktionschef Christian Hafenecker möchte im Plenarsaal tagen. Er fürchtet, dass Auskunftspersonen ansonsten ihren Besuch im Ausschuss absagen - mit der Begründung, sich vor einer Ansteckung zu fürchten. „Wir können aber keine Befragungstermine vergeuden.“ Sollte Sobotka also auf das Lokal 7 bestehen, spricht sich Hafenecker für eine Ausschuss-Pause aus.

Laut Grünen-Fraktionsvorsitzende Nina Tomaselli „muss der parlamentarische Betrieb unter allen Umständen aufrechterhalten bleiben“. Und dazu „gehört der U-Ausschuss als oberstes Kontrollorgan des Hohen Hauses.“ Eine Verschiebung in einen größeren Raum sei aber auf jeden Fall notwendig.