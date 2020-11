Sozialpartner: Handel soll um 19 Uhr schließen

Gewerkschaft und Wirtschaftskammer verständigen sich auf vorübergehend kürzere Öffnungszeiten im Handel.

Die österreichischen Geschäfte sollen während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen bereits um 19 Uhr schließen. Darauf haben sich die Sozialpartner des Handels, Gewerkschaft GPA-djp und Wirtschaftskammer (WKÖ), geeinigt, wie sie am Montag mitteilten. "Nach dem Einvernehmen der Sozialpartner braucht es nun noch eine Verordnung des Gesundheitsministeriums, um Rechtssicherheit für die Öffnungszeitenregelung zu gewährleisten."

Der Handelsverband begrüßt die geplante befristete Anpassung der Öffnungszeiten im stationären Handel für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen.

Derzeit sind etwa in Shoppingcentern Offenhaltepflichten für die Händler bis 21 Uhr vorgesehen. „Ein einheitlicher Ladenschluss um 19 Uhr würde sowohl den Mitarbeitern als auch den Unternehmen sowie den Kunden Planungssicherheit geben. Allerdings darf die Beschränkung der Öffnungszeiten nur so lange gelten wie die Ausgangsregelung", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Eine Öffnung der Geschäfte in der Früh zu einem früheren Zeitpunkt als zu jenem, zu dem das jeweilige Geschäft an dem Wochentag üblicherweise öffnet, soll dabei unzulässig sein.

Die Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr gelten vorerst bis 12. November, dürften aber mehrmals bis Ende November verlängert werden.

Brauereien fordern Aussetzen der Biersteuer

Die Brauereien sehen sich durch die Schließung der Gastronomie vom Lockdown hart getroffen. Zum Ausgleich fordern sie Steuererleichterungen. So solle die Biersteuer für das vierte Quartal 2020 und die ersten beiden Quartale 2021 erlassen werden, schreibt der Obmann des Verbandes der Brauereien Österreichs, Sigi Menz, in einer Aussendung. Das würde bei einer jährlichen Biersteuer von 190 Mio. Euro etwa 142 Mio. Euro Entlastung bringen.

Zusätzlich wünscht sich Menz, dass die Umsatzsteuersenkung in der Gastronomie zumindest bis Mitte 2021 verlängert wird. Der Verband verweist auf seine wichtige wirtschaftliche Rolle. Die Brauereien würden jährlich rund 700 Millionen Euro an Steuern zum Staatshaushalt beitragen und hätten direkt 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Jeder Job in einer Brauerei generiert zudem 17 weitere Arbeitsplätze - zwei in der Landwirtschaft, zwei im Handel und 13 in der Gastronomie", argumentiert der Verband.

(APA)