Ab 3. November geht Österreich erneut in den Lockdown. Es gelten weitreichende Ausgangsbeschränkungen in der Nacht, die Gastronomie wird komplett geschlossen, Veranstaltungen verboten. Ausnahmen gibt es dennoch genug. Ein Überblick.

Österreich geht in den zweiten Lockdown. Ab Dienstag, 3. November um 0 Uhr treten weitreichende Maßnahmen in Kraft. Sie sollen bis mindestens bis 30. November gelten.

Am gravierendsten sind wohl die Ausgangsbeschränkungen: Zwischen 20 und 6 Uhr darf grundsätzlich nicht das eigene Zu Hause verlassen werden. Ausnahmen gibt es aber einige. Zudem muss die Gastronomie schließen, die Oberstufen wechseln ins Distance Learning. Ein Überblick über das, was nun erlaubt ist - und was nicht:

Tägliches Leben, Familie, Freunde - in der Nacht:



Von 20 bis 6 Uhr darf der „eigene private Wohnbereich“ grundsätzlich nicht verlassen werden. Es gelten aber fünf Ausnahmen : Hinausgehen ist für berufliche Zwecke erlaubt, zur Deckung notwendiger Grundbedrüfnisse des täglichen Lebens, für die Betreuung und Pflege Hilfsbedürftiger, bei Gefahr oder zur körperlichen und psychischen Erhohlung.





Tägliches Leben, Familie, Freunde - untertags:

Außer Haus zu gehen , ist untertags (zwischen 6 und 20 Uhr) jederzeit erlaubt.





Pflegeheime, Spitäler:

In Alten- und Pflegeheimen gelten Besuchsbeschränkungen. Jeder Bewohner darf pro zwei Tage einen Besucher empfangen. Im Zeitraum von 3. November bis 17. November dürfen das nur zwei verschiedene Personen sein. Ab dem 18. November darf dann für jeden Bewohner ein Besucher pro Tag eingelassen werden.

Besucher müssen ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests vorweisen. Alternativ muss während des gesamten Aufenthalts eine "Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA)" oder eine höherwertige Maske (etwa FFP2) getragen werden. Mitarbeiter werden wöchentlich getestet, neu aufgenommene Bewohner müssen ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests vorweisen.





Feiern, Veranstaltungen, Kultur:

Veranstaltungen sind beinahe komplett untersagt. Darunter fallen etwa Kulturevents , Geburtstags - und Jubiläumsfeiern sowie Gelegenheitsmärkte (etwa Weihnachtsmärkte ). Auch Fahrten mit Reisebussen oder Ausflugsschiffen zu touristischen Zwecken, Ausstellungen , Kongresse , Fach- und Publikumsmessen sind verboten.





Kindergärten, Schule, Unis:

Kindergärten und der Pflichtschulbereic h bleiben bis auf weiteres normal geöffnet. Die Oberstufen wechseln ins Distance Learning.





Masken tragen:

Als gültiger Mund-Nasen-Schutz gilt künftig in der Regel nur noch eng anliegende Masken . Ab 7. November werden Gesichtsvisiere verboten . Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können.





Beim Betreten allgemein zugänglicher Räume in Senioren- und Behindertenheimen ist die Maske nun ebenfalls Pflicht - auch für Bewohner. Ausgenommen sind jene, denen es nicht aus gesundheitlichen (z.b. Demenz) oder anderen Gründen nicht zugemutet werden kann.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist auch bei Demonstrationen Pflicht, wenn der 1-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann.





Pflicht, wenn der 1-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann. In Schulen muss außerhalb der eigenen Klasse Maske getragen werden.

Von A nach B kommen:



In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt neben der Maskenpflicht auch weiterhin der Mindestabstand von einem Meter - wenn möglich. 50 Euro Strafe werden bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht bei den Wiener Linien fällig, wenn man der Aufforderung des Personals nicht nachkommt. Bei der ÖBB kostet ein Verstoß 40 Euro . Zudem kann die Mitfahrt verweigert werden. Die ÖBB behält sich zudem vor, die Polizei zu verständigen, wenn sich jemand beharrlich weigert. Die Maske kurz abzunehmen, um zu essen oder zu trinken, ist beim Zugfahren gestattet.





Drittstaatsangehörige dürfen nicht einreisen. Allerdings gelten hier eine Reihe an Ausnahmen, etwa für Diplomaten oder Saisonarbeitskräfte.

Handel und Dienstleistungen:

Der Handel bleibt geöffnet . Allerdings wird der Zugang in die Geschäfte limitier t: Jedem Kunden müssen zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Ist der Kundenbereich kleiner als zehn Quadratmeter, darf sich dort nur ein Kunde aufhalten.





Gastronomie:

Die gesamte Gastronomie wird für den Kundenbetrieb geschlossen. Von der Schließung sind auch Kneipen, Bars und sämtliche Nachtlokale betroffen.





Hotellerie:

Alle Hotels und Beherbergungsbetriebe werden für touristische Zwecke geschlossen . Ausnahmen gibt es für Geschäftsreisende.





Sport: