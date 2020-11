„Emodiversität“: Ist es besser, mehr zu fühlen?

Unsicherheit, Ängste, Sorgen oder Wut. Es sind Zeiten, die uns viel abverlangen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Gefühlswelt ist in diesen Zeiten besonders sinnvoll, meint Psychiater Lehrner.

Es wird wieder früher dunkel, die Tage werden kürzer. Und ausklingen lassen sich diese zurzeit auch nicht wirklich außerhalb der eigenen vier Wände - bei einem Gläschen Wein beim Lieblingsitaliener zum Beispiel, mit einem schweißtreibenden Training im Fitnessstudio oder mit einem guten Film im Kino um die Ecke. Denn zum Jahreszeitenwechsel gesellt sich ein zweiter Lockdown in unser aller Leben. Unsicherheiten und Ungewissheit, Müdigkeit bis Verdrossenheit über verhängte Corona-Maßnahmen, die Angst, selber zu erkranken. Covid-19 und die Folgen, die es mit sich bringt, wirken sich zweifelsohne auch auf die Psyche aus.



Als wäre dies nicht genug, reiht sich ein weiterer Vorfall in dieses turbulente Jahr. Der Terror hat Wien erreicht - und mit ihm Angst, Schrecken und Sorge, Entsetzen und Wut. Es ist viel, was wir gerade verkraften und verarbeiten müssen.