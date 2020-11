Der tägliche Musiksalon: "Eugen Onegin" in drei Minuten

Wie kommen Klassik-Freunde durch den Lockdown? Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz gibt täglich Tipps - basierend auf dem abgesagten Konzert- und Opernprogramm.

Der monatliche "Musiksalon" der "Presse" im MuTh ist vom Lockdown zwar selbstverständlich auch betroffen. Dafür gibt es ihn jetzt täglich - online!

Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz lässt Tag für Tag Revue passieren, was auf dem Programm gestanden wäre - und gibt Tipps, was bei Klassik-Freunden daheim auf dem Programm stehen könnte: Neue CDs, Streaming-Empfehlungen, die besten DVD-Produktionen von Opern und Konzerten. So kommen Sie "klassisch" durch einen veranstaltungsfreien November.

3. November: Schubert-Messe und ein „Eugen Onegin-Crashkurs"

Die Nummer 1 des "Musiksalon" reflektiert ein wenig das Allerheiligen- und Allerseelenprogramm, das in Wien schon vor dem Lockdown vom Corona-Virus beeinträchtigt war.

Bei der Gelegenheit hören wir einen Ausschnitt aus einer der besten Aufnahmen der As-Dur-Messe von Franz Schubert, die im Musikverein am Allerheiligentag nicht aufgeführt werden konnte, weil einer der Mitwirkenden "positiv gestetet" worden war: Philippe Herreweghes Einspielung mit dem RIAS Kammerchor und dem Orchestre de Champs Elysées (harmonia mundi).

Außerdem gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die große Kirill-Petrenko-Edition der Berliner Philharmoniker, die unter anderem auch Franz Schmidts Vierte Symphonie enthält - mit dem kleinen Hinweis darauf, dass im Musikverein ursprünglich eine Aufführung des "Buchs mit sieben Siegeln" geplant gewesen wäre, eine Produktion, die schon im Vorfeld den Covid-Rücksichten weichen musste.

Diese Berliner Edition enthält auch Aufnahmen von Symphonien Beethovens und Tschaikowskys - womit wir beim Staatsopern-Spielplan gelandet wären: Am ersten Abend der Lockdown-Periode wäre "Eugen Onegin" auf dem Programm gestanden. Bevor Sie nun ins Regal greifen und als Ersatz eine russischsprachige Gesamtaufnahme hervorholen, gibt es im "Musiksalon" noch zur Einnerungs-Auffrischung einen kleinen Crashkurs: "Eugen Onegin" in drei Minuten, sozusagen - auf Deutsch. Nur zur Sicherheit, aber mit Stars wie Dietrich Fischer-Dieskau und Fritz Wunderlich.