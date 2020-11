Und was jetzt, David Alaba?

Der FC Bayern hat das Angebot zur Vertragsverlängerung für David Alaba zurückgezogen. Dahinter steckt auch taktisches Kalkül.

Es war ein unmissverständliches Signal, das Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend im Bayerischen Rundfunk gesendet hat. Der deutsche Rekordmeister hat das Tauziehen um eine mögliche Vertragsverlängerung mit David Alaba satt, Hainer formulierte es im TV dann so: „Es gibt für David kein Angebot."

Seit Monaten und damit einer gefühlten Ewigkeit ist das Feilschen um Millionen und einen neuen Vertrag (der aktuelle läuft bis 30. Juni 2021) für Alaba eines der dominierenden Themen bei den Bayern. Nach den jüngsten Entwicklungen drängt sich jedoch eine Frage auf: Hat sich Alaba im Poker um ein noch lukrativeres Arbeitspapier verzockt?

Fakt ist, dass die Karten des 28-Jährigen nun weitaus schlechtere sind als noch im Sommer. Dabei möchte der Wiener im besten Fußballeralter finanziell unbedingt in neue Sphären vorstoßen, intern zu den Topverdienern und damit zu Robert Lewandowski (kolportierte 20 Mio. Euro pro Jahr) und Manuel Neuer (18 Mio.) aufsteigen.

Bayerns Führungsriege schätzt Alaba, dennoch gibt es eine finanzielle Schmerzgrenze, das hat Sportvorstand Hasan Salihamidžić bereits im September klargestellt: „Beim FC Bayern gibt es eine sportliche und finanzielle Obergrenze: Robert Lewandowski und Manuel Neuer. Ich denke nicht, dass David selbst glaubt, er stünde über diesen zwei Kollegen.“

Geschadet hat so manch öffentlich ausgetragenes Gefecht in den vergangenen Wochen vor allem einem: David Alaba. Im Ansehen der Fans ist er gesunken, seine Vereinsliebe wird infrage gestellt. Und der Vorwurf, er sehe nur noch die Millionen am Konto, wird immer lauter.

Der jüngste Schachzug der Bayern ist nicht nur nachvollziehbar, sondern auch clever. Der Ball liegt nun bei Alaba, sein nächster Zug ist entscheidend. Kommt er dem Klub finanziell nicht entgegen, dann hat er in München ab 2021 keine Zukunft.