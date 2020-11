Letzte Live-Konzerte: Wie ein Rauschen von mächtigen Flügeln

Zwischentöne, einmal von Edu Haubensak auf seinen kunstvoll verstimmten Klavieren, einmal angestimmt vom Arditti Quartet.

Eine Klangeruption im Schlussstück, an einer Stelle beinah so schrecklich und alarmierend wie eine über den Köpfen hinwegfegende Fliegerstaffel, die zugleich in Bann schlägt durch die entfesselte elementare Kraft: Aus zehn Klavieren stieg ein scheinbar kontinuierliches, sirenenartiges Heulen und Surren empor, ein Tastentornado, der einem die Haare zu Berge stehen ließ. Am nächsten Abend gleich zu Beginn hingegen Streichelgesten eines Streichquartetts, hyperchromatisch und damit hyperzärtlich melodisch absinkend, die Steigerung spätromantischer „Tristan“-Chromatik in noch feinere Nuancen, als es bloße Halbtöne auszudrücken vermögen . . . Zwei Momentaufnahmen aus Wien Modern, jede für sich auf spezielle Weise stimmungsvoll und zugleich eine Variation auf das im Programm vielfältig und klug durchleuchtete Thema „Stimmung“.