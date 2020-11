Salzburgs beinharte Abschlussprüfung

Wie Red Bull Salzburg gegen Bayern München bestehen will.

Wals-Siezenheim. Ein großer Tag stehe an, erklärte Salzburg-Trainer Jesse Marsch, meinte damit aber nicht nur die Präsidentschaftswahl in den USA, vor der sich der Fußballcoach aus Wisconsin klar gegen Amtsinhaber Donald Trump ausgesprochen hat („Ein fürchterlicher Leader“). Sondern vor allem das Champions-League-Duell seiner Salzburger gegen den FC Bayern München (21 Uhr, live Sky), für Marsch „die beste Mannschaft der Welt“. Nach Bayerns Triple 2019/20, dem makellosen Europacup-Auftakt und den zahlreichen Kantersiegen in der Bundesliga kein abwegiger Befund.

Überhaupt hat Marsch die Bayern auf ihrem Weg an die Spitze nicht nur genauestens beobachtet, sondern ihre Entwicklung oftmals mit seiner eigenen Mannschaft besprochen. „Jetzt ist unsere Chance, unsere eigene Entwicklung zu zeigen“, meint er.

Vorangehen soll im Geisterspiel in Wals-Siezenheim Zlatko Junuzović. Der 33-Jährige ist mit Werder Bremen zigfach gegen Bayern angetreten, „mit verschiedenen Trainern, Konstellationen, Spielweisen“, wie er erzählt. „Was sie ausmacht, ist ihr Sieger-Gen.“

Erschwerend kommt hinzu, dass Salzburg als Tabellenschlusslicht (1 Punkt) dringend Zählbares benötigt. „Gegen so eine Tormaschine ist Verteidigen wichtig“, sagt Marsch. „Aber Aggressivität ist immer besser als Passivität. Wir kommen mit all unserer Leidenschaft.“ Seine Aufstellung wird wenig überraschend ausfallen, offen blieb nur der Ersatz für den verletzten Toptorjäger Patson Daka: Okafor? Koïta? Oder Adeyemi?

Letztlich ein Detail, meinte Marsch vor einem „unglaublichen Spiel“, das sich nach eineinhalb Jahren in Salzburg und vielen guten Partien anfühle wie ein „final exam“.



[QWYEW]

(joe)