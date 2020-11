Was wird in Amerika bleiben von Donald Trump?

Die vier Jahre Trump werden sich nicht einfach rückabwickeln lassen. Auch der Demokrat Joe Biden wird daran Maß nehmen müssen.

Vor vier Jahren, in der Nacht des 8. November 2016, verließ ich die Wahl-Party der US-Botschaft im Wiener Hotel Meridien bald nach Mitternacht, lang bevor erste Wahlergebnisse hereinkamen. Die Wahl von Hillary Clinton schien ohnehin eine ausgemachte Sache zu sein. Erst als ich am nächsten Tag in der Früh die Überraschung hörte, fiel mir auf, dass die Stimmung am Abend zuvor seltsam gespannt und unsicher gewesen war, als ob es eine Vorahnung des Kommenden gegeben hätte.

Auch ich hatte mir Clinton gewünscht, aber aus einem anderen Grund als manche Kollegen, die allen Ernstes meinten, eine Frau als US-Präsident bedeute den Aufbruch zum Siegeszug des Feminismus rund um die Welt. Meine Erwartung war eine andere: Nach den Jahren von Barack Obama, dem die Stärke der USA und ihre weltpolitische Führungsrolle irgendwie peinlich zu sein schienen, werde jemand kommen, der genug Entschlossenheit hat, Amerikas Macht wenn nötig auch einzusetzen. Das traute ich Clinton zu. Dass jemand unter der Größe der USA etwas ganz anderes verstehen könnte, als Führung in einem System des Multilateralismus, hatte ich mir nicht ausgemalt.