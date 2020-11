Die Alm in Wien Neubau

Das Pop-up Käsliebe in der Lerchenfelder Straße widmet sich gewichtigem Vorarlberger Käse.

Ein bisschen ist es, als hätte man eine Vorarlberger Almsennerei in die Wiener Lerchenfelder Straße geholt. Es hört sich zumindest so an, wenn man den Verkäufern hier beim Reden zuhört – und es riecht auch definitiv so. Denn auch wenn sich die Einrichtung dezent zurückhält, macht der Käse trotzdem freimütig das Gegenteil — olfaktorisch und geschmacklich, versteht sich. Käsliebe nennt sich das Pop-up in Wien Neubau, dass sich ganz dem Vorarlberger Alpenkäse verschrieben hat und deshalb auch mehrheitlich Vorarlberger im Verkauf beschäftigt (immerhin ist da die Käseexpertise schon in der Kinderstube vermittelt worden).