Betriebe, die per Verordnung schließen müssen, bekommen vom Staat 80 Prozent ihres Umsatzes ersetzt. Noch arbeitet man an Regelungen für bestimmte Einzelfälle.

Wien. Die Gänse sind in Massen eingekauft und bereits gekühlt, etliche Tische waren schon für den 11. November reserviert – doch aus dem traditionellen Martinigansl wird heuer nichts. Auf jeden Fall nicht im Gasthaus, viele Betriebe bieten stattdessen jetzt ein „Gansl to go“ an.