Drei Szenarien für den Weg ins Weiße Haus

Joe Biden steht kurz davor, der 46. Präsident der USA zu werden. Ein Sieg Trumps ist nicht ausgeschlossen. Doch das wäre eine noch größere Überraschung als Trumps Erfolg vor vier Jahren. Drei Szenarien für die Wahlnacht und die Tage danach.

Offiziell wählen die USA am Dienstag ihren Präsidenten, tatsächlich ist die Wahl seit Tagen voll im Gange. Fast 100 Millionen Menschen haben bereits ihre Stimme abgegeben. Nie zuvor nutzten so viele Amerikaner die Möglichkeit, im Vorfeld persönlich oder per Wahlkarte zu wählen. In der Theorie reduziert diese Tatsache die Fehlerwahrscheinlichkeit der Prognosen, in denen Joe Biden deutlich vor Donald Trump liegt.