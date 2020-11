Republik Moldau: Die Rückkehr der Reformerin

Die erste Runde der Präsidentenwahl hat Ex-Premierministerin Maia Sandu gewonnen. Sie verspricht, Korruption zu bekämpfen. Doch noch muss sie in der Stichwahl in zwei Wochen siegen.

Dass selbst Exit Polls in der Republik Moldau wenig gelten, zeigte sich am Sonntag: Laut Nachwahlbefragungen hatte bei den Präsidentenwahlen Amtsinhaber Igor Dodon die erste Runde klar für sich entschieden. Fünf Prozentpunkte lag der prorussische Sozialist vor der prowestlichen Antikorruptionsaktivistin Maia Sandu. Im Hauptquartier der Sozialisten knallten bereits die ersten Sektkorken. Am Morgen nach der Wahlparty sah es indes anders aus. Nach Auszählung von 99,3 Prozent der Stimmen überflügelte Sandu (36,2 Prozent) von der Partei Aktion und Solidarität (PAS) den Sozialisten Dodon (32,6 Prozent) um fast vier Prozentpunkte.