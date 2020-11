Zu früh zum Aufatmen in Tschechien

Der zweite Lockdown bringt erstmals sinkende Neuinfektionen. Doch immer noch füllen sich die Betten in den Krankenhäusern. Eine echte Wende ist noch nicht in Sicht.

Diese Nachricht wurde in Tschechien sehnsüchtig erwartet: Seit vergangenen Freitag sinkt die Zahl der Corona-Neuinfizierten im Vergleich zur Vorwoche. Aber nur sehr leicht. Konkret wurden am Freitag 13.606 neue Infektionen registriert, um rund 1650 weniger eine Woche zuvor. Am Samstag gab es 11.428 neue Fälle, ungefähr 1000 weniger als am Samstag der Vorwoche. Der Trend setzt sich bisher fort. Doch von einer Wende mag an der Moldau niemand reden. Die Betten in den Kliniken füllen sich trotzdem weiter, bisher nur einen Tick langsamer.