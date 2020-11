Was Donald Trump und Joe Biden für die nächsten vier Jahre planen

Die Agenda könnte nicht unterschiedlicher sein: Die Vorstellungen der Kandidaten für die US-Zukunft - von der Gesundheit bis zur Umwelt.

Am ersten Tag“ ist in der US-Politik ein beliebter Ausdruck, um ein neues Zeitalter zu signalisieren. Am ersten Tag seiner Amtszeit will Joe Biden die Steuerreform seines Vorgängers rückgängig machen, das Ende der Ölindustrie einläuten und die USA auf das internationale Verhandlungsparkett zurückzuholen. Im Gegensatz dazu würde Donald Trump noch härter mit China ins Gericht gehen und seine unilaterale Außenpolitik fortsetzen. Was der nächste Präsident durchsetzen können wird, hängt auch vom Kongress ab. Mit einer Mehrheit in beiden Kammern im Rücken könnte das Weiße Haus Vorhaben schneller und einfacher verwirklichen.