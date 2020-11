Live

Der Angriff von „mindestens einem islamistischen Terroristen" nahm am Montagabend nahe des Schwedenplatzes seinen Ausgang. Mindestens vier Menschen starben, auch ein Täter ist tot. Sieben Personen schweben in Lebensgefahr. Nach möglichen weiteren Tätern wird gefahndet. Innenminister Nehammer rief dazu auf, weiterhin zuhause zu bleiben. Die Regierung hat eine dreitägige „Staatstrauer“ beschlossen.

Gegen 20 Uhr fielen am Montagabend die ersten Schüsse in der Wiener Innenstadt in der Nähe des Schwedenplatzes. Die Polizei ist am Dienstag weiterhin mit Spezialeinheiten im Einsatz.

"Es war ein Anschlag aus Hass": Kanzler Sebastian Kurz hat am Dienstag in einer Rede an die Bevölkerung den Terroranschlag in Wien verurteilt. "Es war ein Anschlag aus Hass - auf unser Lebensmodell, auf unsere Demokratie", sagte Kurz in seinem Statement. Kurz darauf sprach Bundespräsident Alexander Van der Bellen von einem "feigen terroristischen Attentat auf das Herz unsere Gesellschaft". Der Hass könne aber niemals so stark sein "wie unsere Gemeinschaft".





Die Regierung hat eine dreitägige "Staatstrauer" beschlossen. Bis inklusive Donnerstag werden die öffentlichen Gebäude mit Trauerbeflaggung versehen. Außerdem soll es am Dienstag um 12 Uhr eine Schweigeminute geben.





Innenminister Nehammer nannte die Geschehnisse des Vortages am Dienstagmorgen einen Angriff auf die Demokratie. Sein Appell: "Wenn möglich, bleiben Sie daheim". Und: "Meiden Sie die Innenstadt." Denn: Nach möglichen weiteren Tätern wird gefahndet. Um 10:30 Uhr wird der Bundeskanzler sprechen.





Vier Personen sind gestorben. Zwei Männer und zwei Frauen, wie Innenminister Nehammer bestätigt. 17 Menschen seien verletzt worden, darunter befinde sich auch ein schwerverletzter Polizeibeamter, dessen Zustand „kritisch stabil" sei. Der Zustand von sieben Personen sei „lebensbedrohlich".





Ein Täter wurde von der Polizei erschossen. Der Attentäter war ein Sympathisant der Terrormiliz IS. Er war 20 Jahre alt, hatte nordmazedonische Wurzeln und war einschlägig wegen terroristischer Vereinigung (§ 278b StGB) vorbestraft. Er war mit einer Sprengstoffgürtel-Attrappe und einer automatischen Langwaffe, einer Faustfeuerwaffe und einer Machete unterwegs.





Das Innenministerium hat mehrere Hausdurchsuchungen "im Umfeld des Täters" bestätigt. Es seien mehrere Personen festgenommen worden, hieß es aus dem Innenministerium.





Die Schulpflicht wurde für heute, Dienstag, ausgesetzt. Für die Wiener Oberstufenschüler wird der „Übergangstag" um einen Tag verschoben.





Für die Wiener Oberstufenschüler wird der „Übergangstag“ um einen Tag verschoben. Ausgangspunkt der Angriffe war die Seitenstettengasse. In der Folge gab es noch weitere Tatorte in der Wiener Innenstadt: Am Ruprechtsplatz, Salzgries, Graben, Bauernmarkt, Morzinplatz und Fleischmarkt.

Die Polizei ruft dazu auf, keine Bilder oder Videos vom Tatort online zu posten, um die Arbeit der Polizei nicht zu gefährden. Wer Bilder oder Videos vom Tatort hat, solle sie stattdessen hier hochladen: https://upload.bmi.gv.at

