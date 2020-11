Live

Der Angriff von mehreren Männern mit Langwaffen nahm nahe des Schwedenplatzes seinen Ausgang und setzte sich in der Folge an fünf weiteren Tatorten fort. Aus Polizeikreisen heißt es zur "Presse": Es gibt mindestens sieben Tote. Nach weiteren Tätern wird gefahndet.

Gegen 20 Uhr fielen die ersten Schüsse in der Wiener Innenstadt in der Nähe des Schwedenplatzes. Die Polizei ist mit Spezialeinheiten im Einsatz. Die Polizei appelliert an alle Wienerinnen und Wiener: "Wenn Sie zuhause sind, bleiben Sie zuhause!“



Das sind die Fakten, die derzeit bekannt sind:

Die Polizei spricht vorerst von einem Todesopfer und mehreren schwer Verletzten , darunter ein Polizist. Aus Polizeikreisen hieß es zur "Presse": Es gibt mindestens sieben Tote.





. Dieser soll von (Gewehren) ausgeführt worden sein, das schreibt wiederum die Polizei auf Twitter. Ausgangspunkt der Angriffe war die Seitenstettengasse. In der Folge gab es noch fünf weitere Tatorte in der Wiener Innenstadt. Die Synagoge und die IKG-Büros in der Seitenstettengasse waren zu dem Zeitpunkt geschlossen und menschenleer, bestätigte IKG-Präsident Oskar Deutsch.





Die Polizei ruft dazu auf, keine Bilder oder Videos vom Tatort online zu posten , um die Arbeit der Polizei nicht zu gefährden. Wer Bilder oder Videos vom Tatort hat, solle sie stattdessen hier hochladen: https://upload.bmi.gv.at





. Die Wiener Linien fahren derzeit keine Stationen im ersten Bezirk an. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch auf der Mariahilfer Straße. Was in einem Lokal nahe der Mariahilfer Kirche passierte, war unklar. Berichte über eine Geiselnahme erwiesen sich als falsch. Die Polizei sperrte die Straße aber weiträumig ab, Passanten wurden weggeschickt, der Polizeihubschrauber kreiste.

Wir halten Sie über die aktuellen Geschehnisse in unserem Ticker auf dem Laufenden:

