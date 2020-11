Terroranschlag beim Schwedenplatz: Mehrere Verletzte, ein Täter tot

Live

In der Nähe des Schwedenplatzes ist es am Abend zu Schüssen gekommen. Es gibt mindestens einen Schwerverletzten und mindestens ein Täter soll tot sein.

In der Nähe des Schwedenplatzes ist es am Montagabend zu Schüssen gekommen. Auf Twitter sind erste Meldungen die Wiener Synagoge betreffend zu lesen. Es soll mehrere Schwerverletzte geben.

In der „Zeit im Bild“ bestätigt ein Polizeisprecher, dass einer der Täter tot ist. Innenminister Karl Nehammer spricht in der ORF-Spezialsendung von einem „Terrorangriff mit mehreren Tätern, mehreren Verletzten und wahrscheinlich auch Toten“.

Das Innenministerium hat vorerst keine Toten bestätigt, aber den schwerverletzten Polizisten. Wie eine Sprecherin des Innenministeriums am Montagabend bestätigte, ist bei einer Schießerei in der Wiener Innenstadt in der Nähe des Schwedenplatzes ein Polizeibeamter schwer verletzt worden. Er sei mit einer Langwaffe angeschossen worden, hieß es. Ein Täter wurde festgenommen. Ob die nahe gelegene Synagoge Ziel des Angriffs war, lasse sich noch nicht bestätigen, so die Sprecherin.

Ersten Informationen nach soll es einen Sturm auf die Synagoge gegeben haben. Dabei sollen mehrere mutmaßliche Attentäter beteiligt gewesen sein, einer davon soll lebensgefährlich verletzt worden sein. Mehrere Polizisten sollen ebenso schwer verletzt worden sein.

Laut ersten Zeugenberichten soll sich der Vorfall jedoch in der Seitenstettengasse, bzw. Judengasse ereignet haben. Dort sollen Attentäter auf Lokale geschossen haben. Es sollen mindestens 100 Schüsse gefallen sein. Die Informationslage ist noch sehr ungeordnet.

Zum Zeitpunkt des Anschlages dürften sich keine Menschen im Stadttempel in der Seitenstettengasse und in den Räumlichkeiten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) befunden haben.

"Es hat sich nach Krachern angehört", schilderte ein Augenzeuge, der anonym bleiben wollte, in einer Sonderausgabe der ORF-Sendung "Zeit im Bild". "Dann hat man gemerkt, das sind Schüsse. Dann sah man eine Person die Seitenstetten herunterlaufen, (der hat) mit einer automatischen Waffe wild geschossen. Der ist dann abgebogen, hinunter, beim (Lokal) 'Roter Engel' von dort in Richtung Schwedenplatz. Er hat dort wild weitergeschossen. Dann kam die Polizei und hat geschossen."

