Polizeieinheiten beim Terroranschlag in der Wiener Innenstadt

Nach Paris, London und Berlin schlugen Attentäter nun auch in Wien zu. Sie treffen Österreich in einem Moment der Schwäche – mitten in einer Pandemie.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis es passieren würde. Österreich war nie davor gefeit, auch wenn das viele gerne geglaubt hätten. Wien ist am Montag Ziel eines terroristischen Anschlages geworden. Ziel der Mörder war es offenbar, möglichst viele Menschen zu töten. Wahllos, grausam und unerbittlich. Die Attentäter zogen von einem Lokal zum anderen, schossen wild um sich. Sie gaben mit ihren Schnellfeuerwaffen Augenzeugen zufolge Hunderte Schüsse ab.