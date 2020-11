Rekord-Stimmabgabe vor Wahltag in den USA

98,4 Millionen Bürger haben bereits gewählt. Insgseamt zeichnet sich für dieses Jahr eine der höchsten Beteiligungen der vergangenen Jahrzehnte ab.

Wenige Stunden vor der regulären Öffnung der Wahllokale in den USA melden Experten einen Rekord bei der Zahl der Im-Voraus-Wähler. Das Early Elections Project der Universität von Florida verzeichnete in der Nacht auf Dienstag 98,4 Millionen abgegebene Stimmen, sei es per Post oder in bereits geöffneten Wahllokalen. Das entspricht etwa 40 Prozent aller wahlberechtigten US-Bürger und 71,4 Prozent der gesamten Wahlbeteiligung vor vier Jahren.

Damit zeichnet sich für dieses Jahr eine der höchsten Beteiligungen der vergangenen Jahrzehnte ab. Fünf US-Staaten - Colorado, Hawaii, Oregon, Washington und Utah - halten nach Angaben des Parlamentsverbandes der Bundesstaaten (NCSL) inzwischen alle Wahlen per Post ab. Vor allem wegen der Coronavirus-Epidemie nehmen heuer noch mehr Amerikaner die Möglichkeit der Abstimmung per Brief wahr.

