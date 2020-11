(c) APA

Nicht übertreiben, aber auch nicht bagatellisieren: Gesundheitspsychologin Hedwig Wölfl ("die möwe") empfiehlt, mit Kindern altersgerecht über die Anschläge zu sprechen. Und dabei Sicherheit und Stabilität zu geben.

Mindestens ein Täter ist noch auf der Flucht, die Kinder in Wien sollen nach Möglichkeit zuhause bleiben, die Schulpflicht ist ausgesetzt: Wie erklärt man Kindern die auch für Erwachsene unfassbaren Taten, die sich am Dienstagabend in Wien ereignet haben?