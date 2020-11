"Es hilft das Eingeständnis, dass man Angst hat"

Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien, rät, sich zu informieren, aber keine angstmachenden Bilder anzusehen - und auf das Frühstück nicht zu vergessen. Die psychische Doppelbelastung sei angesichts der Pandemie und des Anschlages aber nicht zu unterschätzen. Wer Hilfe braucht, sollte sich nicht scheuen diese in Anspruch nehmen.

Ganz Wien steht heute Morgen unter dem Eindruck des Terroranschlags, es herrscht eine Art allgemeiner Schockzustand. Was können Sie raten, wie geht man damit um?

Zuerst rate ich natürlich, die Warnungen ernst zu nehmen, sich wenn möglich an die Aufforderung, zuhause zu bleiben zu halten. Aber man kann versuchen, auch in dieser Ausnahmesituation in einer Routine zu bleiben. Natürlich will man wissen was ist, es ist wichtig sich zu informieren und Klarheit zu verschaffen. Aber sich angstmachende Bilder vorzuführen, womöglich in Wiederholungsschleife, hat keinen Effekt außer der Sensation. Natürlich ist man heute aus der Routine heraußen, wenn man zuhause bleiben soll. Aber Routine heißt auch, Zähneputzen, Frühstücken, es sind oft Banalitäten die helfen. Es hilft auch das eigene Eingeständnis, dass man Angst hat. Wenn es zu viel wird, ist es ok wenn man die Hotlines anruft um sich Hilfe zu holen. (Psychiatrische Soforthilfe für Wien: +43 1 31330; Notfallpsychologischer Dienst Österreich: +43 699 188 554 00; Corona-Sorgen-Hotline: +43 1 4000 53000).