TikTok kündigt Zusammenarbeit mit Sony Music an

(c) Getty Images (Sean Gallup)

Nutzer der Online-Plattform können nun auf das Musikarchiv von Sony Music zurückgreifen und ihre Clips mit Musik unterlegen.

Nutzer der Online-Plattform TikTok können ihre Videos künftig noch vielfältiger gestalten: Das Unternehmen hat eine Zusammenarbeit mit dem US-Musikkonzern Sony Music angekündigt. Nutzer können auf das Musikarchiv von Sony Musik zurückgreifen, um ihre Clips mit Musik zu unterlegen, wie TikTok am Montag mitteilte.

Über die finanziellen Bedingungen des Abkommens machten beide Seiten zunächst keine Angaben. Online-Plattformen haben in der Vergangenheit immer wieder mit Musikunternehmen über Tantiemen gestritten, die an Künstler gezahlt werden sollen, wenn ihre Musik auf der Plattform veröffentlicht wird. Das Sony-Archiv bietet Musik von Künstlern wie Michael Jackson und Frank Sinatra bis hin zu Beyonce, John Legend, Twice und Pitbull.

Geplantes Tiktok-Verbot in den USA

TikTok kämpft derzeit gegen die Bemühungen der US-Regierung, die beliebte App aufgrund ihrer Verbindungen zu China zu verbieten oder einen Verkauf an US-amerikanische Investoren in die Wege zu leiten. In der vergangenen Woche erließ ein US-Bundesrichter eine einstweilige Verfügung, mit der eine von Präsident Donald Trump erlassene Verordnung zum Verbot von TikTok vorübergehend blockiert wurde.

Trump pocht darauf, TikTok aus Gründen der nationalen Sicherheit zu verbieten. Die Online-Plattform hat sich wiederholt gegen Anschuldigungen von Datentransfers an die chinesische Regierung verteidigt.

(APA/AFP)