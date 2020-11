US-Rapperin Cardi B zog Scheidungsantrag zurück

(c) imago images/Starface (AdMedia/Starface, via www.imago-images.de)

Die Musikerin will ihrer Ehe mit dem Musiker Offset eine neue Chance geben.

US-Rapperin Cardi B ("WAP") will ihrer Ehe mit dem Musiker Offset offenbar eine weitere Chance geben. Mitte September hatte die 28-Jährige nach drei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht, nun zog sie den Antrag zurück, wie US-Medien am Montag berichteten. Laut Gerichtsunterlagen im Bezirk Fulton County (US-Staat Georgia) hat der zuständige Richter am Montag das Verfahren eingestellt.

Cardi B, mit bürgerlichem Namen Belcalis Almanzar, ist seit 2017 mit dem gleichaltrigen Rapper-Kollegen Offset (bürgerlich: Kiari Kendrell Cephus) verheiratet. Im Juli 2018 kam die gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt. Im Dezember 2018 trennte sich das Paar, raufte sich aber wieder zusammen. Danach machten sie mit ihrer turbulenten Beziehung immer wieder Schlagzeilen. Auch Gerüchte über zahlreiche Affären Offsets rissen nicht ab.

Dem US-Magazin "People" zufolge hatte Cardi B ihre Ehe in dem Scheidungsantrag im September als "unwiederbringlich kaputt" bezeichnet. Den Geburtstag der Rapperin am 11. Oktober feierte das Paar dann wenige Wochen später zusammen in Las Vegas.

(APA)