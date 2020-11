Maradona für Tests ins Krankenhaus gebracht

Leibarzt: Emotionale Geburtstags-Woche setzte Sportlerlegende psychisch zu

Wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag ist die argentinische Fußballlegende Diego Maradona in ein Spital gebracht worden. "Es war emotional eine etwas schwierige Woche für ihn. Es stand unter großem Druck. Das hat ihm psychisch sehr zugesetzt", sagte sein Leibarzt Leopoldo Luque Montag im TV-Sender TyC Sports. Im Sanatorium Ipensa in La Plata würden nun Tests durchgeführt. Maradona habe zuletzt schlecht gegessen. Er soll nun in der Klinik bleiben, bis es ihm besser geht.

An seinem Geburtstag am Freitag hatte Maradona bereits einen angeschlagenen Eindruck gemacht. Vor dem ersten Spiel seines Vereins Gimnasia y Esgrima La Plata nach der Corona-Pause kam er zwar kurz ins Stadion, um Glückwünsche und Geschenke entgegenzunehmen. Allerdings musste er von zwei Begleitern beim Gehen gestützt werden. Die Partie selbst verfolgte der Weltmeister von 1986 auf Anraten seines Arztes von zu Hause aus.