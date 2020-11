Kärntner ÖVP-Abgeordneter wegen Untreue angeklagt

Ein Bauprojekt in seiner Heimatgemeinde Berg im Drautal bringt dem ehemaligen Bürgermeister und ÖVP-Landtagsabgeordneten Ferdinand Hueter juristisches Ungemach.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Anklage gegen den ehemaligen Bürgermeister und ÖVP-Landtagsabgeordneten Ferdinand Hueter erhoben, und zwar wegen Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung. Staatsanwalt Markus Kitz bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung". Hueter kündigte an, Einspruch erheben zu wollen.

"Treff.Berg" heißt das Mehrzweckhaus in der Gemeinde, das vor einigen Jahren aufwendig saniert wurde. Eben diese Sanierung ist nun der Stein des Anstoßes. Ursprünglich waren dafür 1,862 Millionen Euro eingeplant. Das hat der Gemeinderat von Berg, wo Hueter bis 2018 Gemeindechef war, mehrheitlich beschlossen. Am Ende kostete das Ganze knapp 2,08 Millionen Euro, und für Teile dieser Mehrkosten soll es keine Beschlüsse gegeben haben. Die Gemeindeabteilung des Landes überprüfte die Causa und erstattete im September 2018 Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Ermittlungen wurden aufgenommen, die nun in einer Anklage mündeten.

Hueter beteuert gegenüber der "Kleinen Zeitung" seine Unschuld: "Ich habe nichts Ungesetzliches getan, ich habe gearbeitet." Es gebe Aufzeichnungen über alle Beschlüsse und das Vorhaben. Er kündigte an, gegen die Anklage, die er vergangene Woche erhielt, "auf jeden Fall" Einspruch erheben zu wollen. Gleichzeitig meinte er, er freue sich auf den Prozess, da werde er Licht ins Dunkel bringen und "ein gewisser Landesrat wird sich noch wundern". Wen er meint, wollte er nicht verraten. Allerdings hatte Hueter 2018 bei den Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ über die Bildung einer neuen Regierungskoalition mitgemischt und einen Landesratsposten eingefordert, damals war er noch ÖVP-Klubobmann. In Folge dieser innerparteilichen Turbulenzen warf Parteichef Christian Benger das Handtuch. Hueter wurde in der Folge nicht nur nicht Landesrat, sondern verlor auch den Posten des Klubchefs.

(APA)