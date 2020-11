Kosovos Präsident Thaçi: „Stehen zu Familien von Opfern in diesem schwierigen Augenblick" Die Zeitung „Gazeta Express" berichtete über Spekulationen über den getöteten Angreifer.

Kosovos Präsident Hashim Thaçi und Premier Avdullah Hoti haben den Terroranschlag in Wien verurteilt und Unterstützung für die Familien der Opfer bekundet. "Vom Kosovo wird der feige Angriff in Wien verurteilt," sagte Präsident Thaçi laut Medienberichten in Pristina. Auch würde sein Land in diesem schwierigen Augenblick zu den Familien der Opfer, zu den Verletzten und allen Bürgern Österreichs stehen.

"Wir stehen zu unseren österreichischen Bündnispartnern und der Staatengemeinschaft im Kampf gegen den Terrorismus", wurde Premier Hoti vom staatlichen TV-Sender RTK zitiert.

Die Tageszeitung "Gazeta Express" berichtete unterdessen am Dienstag, dass es sich bei dem Angreifer um einen 20-jährigen in Wien geborenen und aufgewachsenen Mann albanischer Abstammung handeln dürfte, dessen Eltern aus Nordmazedonien stammen würden. Kurz später bestätigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), dass der Attentäter, der am Montagabend von der Polizei erschossen wurde, nordmazedonische Wurzeln hatte und einschlägig wegen terroristischer Vereinigung vorbestraft war.

Auch aus vielen anderen Balkanstaaten und Nachbarn Österreichs trafen Soldaritätsbekundungen und Verurteilungen des Terroranschlags ein. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić auf Twitter "Ich bin tief über den schrecklichen Terrorangriff in Wien erschüttert" (...) "Seid überzeugt, liebe Freunde Alexander van der Bellen und Sebastian Kurz, dass Serbien fest zu eurem Land in diesen herausfordernden Zeiten steht."

Die bosnische Außenministerin Bisera Turković auf Twitter. "Wir verfolgen aufmerksam die schockierenden Ereignisse in Wien. Unsere Bürger sind mit allen Österreichern solidarisch, die von diesen schockierenden Terrorakten getroffen wurden."

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis (Twitter) : "'Schreckliche Neuigkeiten aus Wien. (...) Ich verurteile diese grausamen Terrorakte nachdrücklich. Beileid an die Familien und die Opfer. Rumänien ist solidarisch mit Österreich!"

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Twitter): "Alle zivilisierten Völker müssen sich zusammenschließen, um die Brutalität des wiederauflebenden islamistischen Terrorismus zu besiegen."

Ungarns Präsident János Áder in einem Beileidsschreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen: "Unsere Herzen sind beim österreichischen Volk und wir vertrauen darauf, dass die Behörden die Schuldigen bald festnehmen werden", sagte Ader. Das tragische Ereignis fordert eine Stärkung des Engagements der europäischen Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus.

Tschechische Spitzenpolitiker haben die Terrorattacke in Wien am Montagabend ebenfalls verurteilt und ihre Solidarität mit Österreich bekundet. Ministerpräsident Andrej Babiš zeigte sich auf Twitter "erschrocken". "Ich will meine Solidarität allen Menschen in Österreich und meinem Freund Sebastian Kurz zum Ausdruck bringen", schrieb Babis. Vizeministerpräsident und Innenminister Jan Hamáček sprach auf Twitter von "erschreckenden Nachrichten aus Wien".

Die tschechische Polizei sei in Kontakt mit ihren österreichischen Kollegen und habe Maßnahmen an den Grenzübergängen zu Österreich eingeführt, so Hamáček. Sie präzisierte, bereits am Montagabend habe man mit stichartigen Kontrollen begonnen und die Überwachung der wichtigsten jüdischen Gebäude in Tschechien verstärkt.

(APA/Reuters/Agerpress/MTI)