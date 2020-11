Vuelta: Alle 681 Tests negativ, Roglič erobert Rot zurück

Primož Roglič gewann das Bergzeitfahren der 13. Etappe und löste Richard Carapaz damit an der Spitze der Gesamtführung ab.

Die Vuelta der Radprofis kann nach einer weiteren Corona-Testreihe am zweiten Ruhetag planmäßig fortgesetzt werden. Alle 681 Tests vom Montag fielen negativ aus, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Dabei waren 528 Teammitglieder der Rennställe und 153 weitere Beteiligte der Spanien-Rundfahrt getestet worden. Die spanische Blase also hält, die 75. Rundfahrt steuert damit trotz der steigenden Infektionszahlen im ganzen Land der Zieleinfahrt am Sonntag in Madrid entgegen.

Im 33,7 km langen Bergzeitfahren am Dienstag galt es von Muro aus den fast 500 m hohen Mirador de Ézaro zu erklimmen. Titelverteidiger Primož Roglič triumphierte in 46:39 Minuten und übernahm die Gesamtführung von Richard Carapaz (ECU/Tagessiebenter), der Slowene hat 39 Sekunden Vorsprung. Felix Großschartner wurde mit 1:54 Minuten Rückstand 19. und behauptete damit den siebenten Gesamtrang.

Am Mittwoch (14.35 Uhr, live Eurosport) folgt eine vergleichsweise flache Etappe, bevor es ab Donnerstag noch einmal in die Berge geht. Spätestens im abschließenden Sprintfinale in Madrid wird die Entscheidung fallen.

(APA)