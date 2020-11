Vuelta rollt weiter: Alle Corona-Tests negativ

Über 600 Kontrollen wurden am Ruhetag vorgenommen, alle fielen negativ aus. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Madrid.

Die Vuelta der Radprofis kann nach einer weiteren Corona-Testreihe am zweiten Ruhetag planmäßig fortgesetzt werden. Alle 681 Tests vom Montag fielen negativ aus, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Dabei waren 528 Teammitglieder der Rennställe und 153 weitere Beteiligte der Spanien-Rundfahrt getestet worden.

Beim Giro d'Italia waren zwei Teams nach mehreren positiven Fällen kollektiv und vorzeitig aus dem Rennen ausgestiegen.

In Spanien wurde das Rennen, bei dem Felix Großschartner auf Rang sieben liegt, am Dienstag mit einem 33,7 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Galicien fortgesetzt. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Madrid.

(APA)