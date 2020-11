Anschlag in Wien: Wohin man sich wenden kann

Um die Bilder des Anschlages zu verarbeiten, Ängste zu lösen oder Informationen über (Kinder-)Betreuung zu erhalten gibt es einige Hilfsanbote. „Die Presse“ hat eine Liste mit Kontakten zusammengestellt.

Der Anschlag in Wien, im Zuge dessen in der Nacht auf Dienstag mehrere Menschen ums Leben gekommen und weitere lebensbedrohlich verletzt worden sind, wird Spuren hinterlassen. Nicht nur bei jenen, die vor Ort waren und erlebten, wie auf andere geschossen wurde, die Angehörige oder Freunde verloren haben, sich verbarrikadieren mussten und erst nach Stunden der Angst den Weg nach Hause antreten konnten. Auch bei jenen, die die Bilder im Fernsehen, in sozialen Netzwerken oder in Zeitungen gesehen haben, können sich die Szenen einbrennen und zur Belastung werden. Ein Überblick über die verschiedenen Dienste, an die Sie sich wenden können, um Rat, Trost und Informationen zu erhalten.

Angst, Sorgen, Unsicherheit

Das Kriseninterventionszentrum ist unter der Telefonnummer (01) 406 95 95 für all jene zu erreichen, die sich in akuten Krisensituationen befinden. Das Servicetelefon der Kinder- und Jugendhilfe stellt insbesondere auf den Umgang mit Kindern und Jugendlichen ab, die nicht wissen, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen sollen. Zu erreichen sind die dort tätigen Experten unter (01) 4000 8011.

Kindergarten und Schule

Für Fragen zum Thema Kindergarten und Schule bzw. Betreuungsmöglichkeiten (für heute, Dienstag, wurde die Schulpflicht aufgehoben) steht die Bildungsdirektion Wien unter der Nummer 0676 5313242 zur Verfügung.

Opferhilfe

Betroffene des Anschlages von Montagabend erhalten dem Gesundheitsministerium zufolge medizinische und psychosoziale Hilfe sowie Entschädigungen . Die Abwicklung erfolgt - nach Antrag auf Hilfeleistung - über das Sozialministeriumservice (SMS). Das Verbrechensopfergesetz sieht etwa Hilfen wie Krisenintervention, ärztliche Hilfe, psychotherapeutische Behandlung, Pauschalentschädigung für Schmerzensgeld oder Rehabilitation vor.





Die Opferhilfeorganisation Weisser Ring hilft ihrerseits Opfern von Straftaten mit Beratung und Betreuung. Zu erreichen ist die Einrichtung unter der Nummer 0800 112 112.

