Vom Träumen in den Bäumen

Abgeschiedenheit, isolierte Lage, Frischluft - Baumhotels sind wie gemacht für die Erfordernisse einer Pandemie.

Knapp südlich des Polarkreises ruhen die sieben futuristischen Baumhäuser des Tree Hotels in vier bis zehn Metern Höhe über dem Waldboden: Der vier mal vier mal vier Meter große Wohnwürfel "Mirrorcube" ist außen vollständig verspiegelt und so kaum wahrnehmbar in der einsamen Waldlandschaft. Auch die anderen Objekte sind sehenswert: "Bird s Nest" sieht wie ein überdimensioniertes Vogelnest aus, das wie eine fliegende Untertasse gestaltete "Ufo" (im Foto) bildet das Kontrastprogramm. Fußbodenheizung und Klimaanlage machen alle Baumhäuser zu ganzjährig wohnlichen Fluchtorten. Viel Licht, das nordisch reduzierte Interieur und Ausblicke auf Wald, Wild und Nordlichter versprechen ein ebenso komfortables wie spektakuläres Naturerlebnis. Man kommt zum Wald wandern, Schlittenhundefahren und Durch-den-Schnee-Stapfen.