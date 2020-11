Republik stockt zum letzten Mal in diesem Jahr Anleihen auf

Die Bundesfinanzierungsagentur konnte 690 Millionen Euro bei Investoren platzieren.

Die Republik Österreich hat heute zum letzten Mal für dieses Jahr Bundesanleihen aufgestockt. Der Finanzierungsplan sei schon weit fortgeschritten, daher werde der Auktionstermin im Dezember nicht mehr in Anspruch genommen, sagte der Chef der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), Markus Stix, zur APA. Am Dienstag wurde die erst vor kurzem begebene 20-jährige Anleihe für 690 Millionen Euro aufgestockt.

Das Papier hat einen Kupon von 0,00 Prozent, die Emissionsrendite lag wie bereits bei der Erstausgabe unter Null bei minus 0,059 Prozent. Die Anleihe sei rund zweifach überzeichnet gewesen und habe nun ein Gesamtvolumen von über drei Milliarden Euro, so der OeBFA-Chef.

Mitte Oktober hatte die OeBFA mit der Ausgabe des Papiers bereits 2,5 Milliarden Euro aufgenommen. Damit war erstmals in der Geschichte eine österreichische Anleihe mit einer 20-jährigen Laufzeit mit negativer Emissionsrendite begeben worden. Die Negativzinsen beliefen sich damals auf minus 0,094 Prozent.

Zu den aktuell niedrigen Zinsen am Anleihenmarkt habe unter anderem die Europäische Zentralbank (EZB) beigetragen. Diese hat bei ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag deutlich durchblicken lassen, dass sie wegen der sich wieder verschärfenden Coronakrise im Dezember weitere Notfallmaßnahmen setzen wird.

Ob die Maßnahmen in Form einer Ausweitung des Notkaufprogramms (PEPP) oder einer Senkung des Einlagenzinses von minus 0,5 auf minus 0,6 Prozent kommen, sei noch nicht fixiert, sagte Stix. Es habe aber ein klares Signal für weitere Schritte gegeben und dieses habe dazu geführt, dass die Zinsen im negativen Bereich blieben.

Generell habe die EZB mit ihren raschen Maßnahmen in Reaktion auf die Coronakrise im Jahresverlauf gut dafür gesorgt, dass sich die Märkte nach kurzen Ausschlägen zu Beginn der Krise schnell wieder beruhigt hätten, so Stix. Dementsprechend sei das Pandemie-Jahr für die Anleihenmärkte "eigentlich sehr gut" gelaufen. Die niedrigen Zinsen seien auch für die einzelnen Staaten gut gewesen, die sich so günstig frisches Kapital am Markt holen konnten.

Auch die heutige Auktion sei trotz der traurigen Ereignisse, die sich in der Nacht auf heute in Wien ereignet hatten, gut gelaufen, kommentierte der OeBFA-Chef den Terroranschlag in der Innenstadt. Vonseiten der ausländischen Investorenbanken habe es heute im Rahmen der Auktion zahlreiche Beistandsbekundungen gegeben. Das zeige, dass die Staaten auch in einem "harten Business" wie Banking und Finanzmärkten eng zusammenhalten, sagte Stix.

Wegen der aktuellen Bedrohungssituation sei die Auktion diesmal komplett aus dem Homeoffice bestritten worden, auch vonseiten der Kontrollbank, die als technischer Provider bei einer Anleihenemission gewöhnlich vor Ort sei. Die Märkte selbst hätten sich von dem Terroranschlag nicht beeindrucken lassen, so Stix. Bisher habe man keine größeren Ausschläge bei den Anleihenkursen gesehen.

(APA)