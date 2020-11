Umstrittenes AKW in Weißrussland liefert erstmals Energie ans Netz

Erstes AKW von Belarus gilt als „historisches Ereignis, das den Beginn der Atomzeit für die Republik markiert". Die Anlage steht dicht an der Grenze zu Litauen, wo man deren Sicherheit in Zweifel zieht.

Im osteuropäischen Krisenstaat Belarus (Weißrussland) ist das umstrittene erste Atomkraftwerk Ostrowez (Astrawez) nahe der EU-Grenze in die Phase der Inbetriebnahme eingetreten. Der erste von zwei Blöcken sei "mit dem Netz synchronisiert worden" und liefere bereits "die ersten Kilowattstunden elektrischer Energie an das einheitliche Energiesystem der Republik Belarus", ließ der russische Betreiber Rosatom am Dienstag in einer Aussendung mitteilen.

"Die Ankunft der ersten atomaren Kilowattstunden elektrischer Energie im einheitlichen Energiesystem von Belarus ist ein historisches Ereignis, das den Beginn der Atomzeit für die Republik markiert", wurde weiters betont. Das AKW befindet sich kaum 50 Kilometer von der litauischen Hauptstadt Vilnius entfernt. Litauen hat mehrmals gegen die Inbetriebnahme protestiert und Verstöße gegen die Einhaltung von Sicherheits- und Umweltstandards bemängelt. Auch soll es bei den Bauarbeiten zu diversen Zwischenfällen gekommen sein.

Die Anlage Ostrowez war seit etwa 2008 konkret in Planung, die Bauarbeiten begannen 2012/2013. Die beiden Reaktorblöcke sind auf gesamt rund 2,4 Gigawatt ausgelegt, es handelt sich um „klassische" Druckwasserrektoren, Modell WWER der dritten Generation.

