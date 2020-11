Schock und stilles Entsetzen: Der Tag danach in Wien

Die Wiener Innenstadt stand am Tag nach dem Attentat unter schwerem Polizeischutz – und unter einer Art stummem Schock.

Am schlimmsten ist das Stück Sachertorte. In der ganzen Innenstadt ist es gespenstisch still, unheimlich, als ob eine Art stummer Schock über Wien läge, aber erst das Stück Torte lässt einen erschaudern, lässt das, was hier vor wenigen Stunden passiert ist, greifbar werden. Ein halbes Stück, es konnte nicht mehr aufgegessen werden, am Nebentisch stehen zwei fast volle Gläser Aperol Spritz, der Gastgarten des Café de L'Europe am Graben zeugt vom lauen, fast spätsommerlichen Vorabend.