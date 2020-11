Über 50 Jihadisten bei französischem Angriff in Mali getötet

Kampfflugzeuge, Drohnen und Spezialeinheiten bei Schlag gegen radikalislamische Gruppierung eingesetzt.

Bei einem französischen Militäreinsatz im nordafrikanischen Staat Mali sind nach Angaben von Verteidigungsministerin Florence Parly "mehr als 50 Jihadisten" getötet worden. Dabei habe es sich um Kämpfer der mit dem islamistischen Terrornetzwerk Al Kaida verbundenen radikalislamischen Gruppierung Ansarul Islam gehandelt, sagte Parly am Montag in Malis Hauptstadt Bamako.

Laut einem Militärsprecher waren bei dem Einsatz am vergangenen Freitag in einer Grenzregion zu Burkina Faso und dem Niger Drohnen, Kampfflugzeuge und Dutzende französische Soldaten beteiligt. Es war Parlys erster Besuch in Mali seit dem dortigen Militärputsch Mitte August. In Bamako traf sie Vertreter der Übergangsregierung. Die Verteidigungsministerin sprach von einem "schweren Schlag" gegen Ansarul Islam.

Die UNO hat in Mali 13.000 Soldaten stationiert, Frankreich 5100. Anfang 2013 hatten islamistische Milizen aus dem Norden des Wüstenlandes einen Blitzvorstoß nach Süden und auf die Hauptstadt Bamako zu unternommen, dem die überraschten malischen Truppen nicht gewachsen waren. Nachdem die Regierung das Ausland um Hilfe bat, griffen französische und tschadische Streitkräfte mit logistischer Unterstützung weiterer Länder, etwa Großbritanniens, Deutschlands und Belgiens, ein, und rieben die Angreifer bis Ende Februar weitgehend auf. In späteren Jahren nahm die Gewalt im Land in Form von Partisanenangriffen und Terroranschlägen allerdings wieder zu.

(APA/AFP)