"Summer Splash"-Veranstalter Splashline vorerst gerettet

Gläubiger haben Sanierungsplan angenommen. Anzahlungen der

Reisekunden wurden direkt über Pauschalreiseversicherung abgewickelt.

Der Maturareise-Veranstalter Splashline, der unter anderem "Summer Splash" veranstaltet, ist vorerst gerettet. Die Gläubiger haben dem Sanierungsplan zugestimmt, wie der KSV1870 Dienstagnachmittag mitteilte. Die Kunden haben das Geld zurückbekommen: Die Anzahlungen der Reisekunden seien direkt über die Pauschalreiseversicherung abgewickelt worden.

Splashline hatte im Mai Insolvenz beantragt und dann während des Verfahrens einen Sanierungsplan eingebracht, der den Gläubigern eine rasche Quote und dadurch eine Entschuldung des Unternehmens gewährleisten soll. In der heutigen Sanierungsplantagsatzung am Handelsgericht Wien wurde der Sanierungsplan angenommen. Die Gläubiger erhalten - nach rechtskräftiger Aufhebung des Insolvenzverfahrens - eine Barquote von 42 Prozent ihrer festgestellten Forderung. Das Geld für Quote und Verfahren muss innerhalb von drei Wochen hinterlegt werden, dann wird das Insolvenzverfahren aufgehoben.

Eine Ablehnung des angebotenen Sanierungsplanes hätte eine längere Verfahrensdauer zur Folge gehabt, so der KSV. Mit der Annahme erhielten die Gläubiger mit der Quote nunmehr eine rasche Zahlung auf ihre ausstehenden Forderungen.

