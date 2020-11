Im Kampf gegen Terror und Fake News

Der Abwehrkampf gegen Terrorattacken beschränkt sich nicht nur auf die Straße, in der diese stattfinden. Polizeiliche Ermittlungen werden auch durch die vielen Falschinformationen im Internet erschwert - die es mitunter sogar in die Massenmedien schaffen.

Was passiert, wenn sich (digitale) Informationen überschlagen, wurde einmal mehr am Montagabend deutlich: Rund 36 Millionen Interaktionen verzeichneten alleine die Accounts der Wiener Polizei infolge des Terrorangriffs bis Dienstagmittag, die rund 1,5 Millionen Benutzer in den ersten Stunden der unübersichtlichen Lage erreichten – insbesondere via Twitter, wo die Polizei über konkrete Polizeieinsätze und Entwicklungen in mehreren Sprachen in Echtzeit informierte.