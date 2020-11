Die ausgesetzte Schulpflicht besteht ab morgen wieder. An den Kindergärten ist ebenfalls wieder Normalbetrieb geplant.

Morgen, Mittwoch, wird es dem Bildungsministerium und der Bildungsdirektion zufolge, "vorbehaltlich anderer Angaben" wieder einen normalen Schultag geben. Die ausgesetzte Schulpflicht besteht ab morgen also wieder. Es sei denn, die Sicherheitslage ändert sich noch einmal. Dann oder am Tag darauf soll auch der "Übergangstag" an AHS-Oberstufen, Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen (BMHS) bzw. Berufsschulen vor dem Wechsel ins Distance Learning erfolgen, hieß es gegenüber der „Presse“.

Am heutigen Dienstag war aufgrund des Anschlags am Montagabend die Schulpflicht in Wien ausgesetzt. An den Schulen wurde Betreuung angeboten, die aber nur vereinzelt in Anspruch genommen wurde.

„Übergangstag“ am Mittwoch oder Donnerstag

Aus diesem Grund entfiel auch meist der "Übergangstag" vor der coronabedingten Umstellung auf Distance Learning an den Oberstufenschulen: Am Dienstag sollten die Oberstufenschüler mit Mund-Nasen-Schutz in die Schule kommen und in einer Klassenvorstandsstunde über die Gestaltung des Distance Learning informiert werden. Diese Stunde wird nun am Mittwoch nachgeholt - den Schulen wird aber auch flexibel die Möglichkeit eingeräumt, dies, falls nötig, erst am Donnerstag zu tun.

An den Kindergärten ist ebenfalls wieder Normalbetrieb geplant. Auch hier war am Dienstag aufgrund des Anschlags die Besuchspflicht für Kinder im letzten Kindergartenjahr ausgesetzt

(Red./APA)