Die zynische Strategie der IS-Jihadisten

Seit der Niederlage seines „Kalifats“ setzt der IS verstärkt auf Attentate. Er will damit Angst verbreiten und Gesellschaften spalten.

Wien. Es ist eine totalitäre Ideologie, die keinen Raum lässt für Andersdenkende. In ihr vermischt sich die politische Utopie von der Schaffung eines „reinen islamischen Staates“ mit bizarren Endzeitfantasien einer Entscheidungsschlacht zwischen „Gut gegen Böse“. Jeder, der diesen Weg nicht mitgehen will, soll vernichtet werden. Auch alle anderen Muslime, die diese Ideologie nicht teilen, werden als „Ungläubige“ bekämpft. Die Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) zählt zu den radikalsten Strömungen des sogenannten Jihadi-Salafismus. Und der Attentäter, der in Wien ein Blutbad angerichtet hat und von der Polizei getötet worden ist, soll Sympathisant des IS gewesen sein.



Entstanden in den kriegerischen Wirren im Irak und Syrien ist es dem IS gelungen, sein eigenes Reich zu errichten. Das „Kalifat“, das die Jihadistenorganisation 2014 ausgerufen hatte, erstreckte sich über weite Teile beider Länder. Es wurde Anziehungspunkt für Extremisten aus aller Welt. Viele dieser sogenannten Foreign Fighters, die ins „Kalifat“ zogen, stammten aus Europa – auch aus Österreich. Es handelte sich dabei meist um junge Männer und Frauen, die in europäischen Ländern geboren wurden. In vielen Fällen stammten sie aus eigentlich wenig religiösen muslimischen oder auch aus christlichen Familien. Nach ihrer Radikalisierung versuchten sie, Teil des jihadistischen Staatsprojektes in Syrien und im Irak zu werden.