Musiksalon Nr. 2: Musik in Zeiten der Bedrängnis

Wie kommen Klassik-Freunde durch den Lockdown? Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz gibt täglich Tipps - basierend auf dem abgesagten Konzert- und Opernprogramm.

Der monatliche "Musiksalon" der "Presse" im MuTh ist vom Lockdown zwar selbstverständlich auch betroffen. Dafür gibt es ihn jetzt täglich - online!

Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz lässt Tag für Tag Revue passieren, was auf dem Programm gestanden wäre - und gibt Tipps, was bei Klassik-Freunden daheim auf dem Programm stehen könnte: Neue CDs, Streaming-Empfehlungen, die besten DVD-Produktionen von Opern und Konzerten. So kommen Sie "klassisch" durch einen veranstaltungsfreien November.

4. November: Strauss, Schostakowitsch

Vor wenigen Tagen haben die Berliner Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko ein bemerkenswertes Konzertprogramm absolviert, das demnächst auf der Streaming-Plattform des Orchesters - digitalconcerthall.com - abrufbar sein wird.

Es konfrontierte zwei Werke miteinander, die gleichzeitig 1945 angesichts der Zerstörungen des Weltkriegs und des Sieges der Roten Armee gegen Hitler-Deutschland komponiert wurden. Der heutige "Musiksalon" versteht sich als "Kommentar" zu dieser Konfrontation der "Metamorphosen" von Richard Strauss, die den Untergang der europäischen Kultur betrauern, mit Dmitri Schostakowitschs Neunter Symphonie. Diese entstand als mutiger Kontrapunkt zu den Siegesfeiern in der stalinistischen Sowjetunion. Schostakowitsch lieferte keineswegs den erwarteten Triumphgesang, sondern ein distanziert-ironisches, klassizistisches Stück, das seltsam quer steht zu den vorangegangenen Symphonien, die zumindest vordergründig auch als Propaganda-Musik missbraucht werden konnten. Nach dieser provokanten "Neunten" hat Schostakowitsch bis zum Tode des Diktators keine Symphonie mehr komponiert, um in der Zehnten dann Stalins Porträt zu zeichnen - eine bitterböse akustische Karikatur.

Im Musiksalon erklingen Ausschnitte aus den Strauss-"Metamorphosen", gespielt von den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan (DG), den Schostakowitsch-Symphonien Nr. 7 unter Arturo Toscanini (Warner), Nr. 8 und Nr. 9 unter Mariss Jansons (Warner) sowie Nr. 10 unter Herbert von Karajan (DG).