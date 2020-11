Augenzeugen: „Lauf, so schnell du kannst“

Wie eine Frau im „Salzamt“ die Schüsse des Attentäters hörte und im Keller neben einem Verletzten stundenlang ausharrte. Und wie ein 16-Jähriger, der nur ausgehen wollte, um sein Leben rannte.

Wien. Andrea S. verbringt einen gemütlichen Abend mit Arbeitskolleginnen im Restaurant Salzamt am Ruprechtsplatz 1, als plötzlich Schüsse fallen. Panik bricht aus. Andrea S. kriecht unter einen Tisch. Dann treibt sie jemand in den Keller. Ein Mann blutet, hat eine Kugel in der Schulter. Zufällig ist ein Sanitäter unter den Gästen und kann ihn versorgen. Vor dem Lokal liegt eine Kellnerin in einer Blutlache. Und ein paar Meter weiter wenig später auch der getötete Attentäter, der offenbar wahllos ins Lokal geschossen hatte. Er hat einen Gürtel umgebunden. Und lange Zeit weiß keiner, ob sich darin Sprengstoff befindet.



Stundenlang muss Andrea S. im Keller ausharren, auch noch nach dem Tod des Terroristen, bis weit nach Mitternacht. Sie ist eine der wenigen mit Handyempfang. Irgendwann ist ihr Akku leer. Die Luft ist stickig, die Stimmung kippt. Menschen schreien, zittern vor Angst. Erst nach vier Uhr ist Andrea S. zurück bei ihrer Familie. In der Nacht war kein Taxi zu finden.



Niko K. will noch ein letztes Mal vor dem Lockdown ausgehen und Freunde treffen. Sie warten im Joma auf ihn, einem Lokal auf dem Hohen Markt. Unbekümmert schlendert der 16-Jährige über die Tuchlauben. Warnungen seiner Freunde vor Chaos in der Innenstadt ignoriert er. Und dann biegt er um die Ecke und sieht drei bewaffnete Männer, die laut schreien. Niko K. macht sofort kehrt, telefoniert mit seinen Eltern. „Lauf in Richtung neunter Bezirk, so schnell du kannst“, ruft sein Vater ins Handy. Er weiß von dem Anschlag aus Medien. Niko rennt. Doch schon ein paar Meter weiter kommt ihm vor dem Schwarzen Kameel eine panische Menschenmenge entgegen. Er dreht wieder um, findet in einem kleinen Laden auf dem Kohlmarkt Zuflucht. Gemeinsam mit einem Studenten versteckt er sich in einer engen Hinterkammer. Durch einen Spalt blickt er auf die Straße, sieht immer wieder Bewaffnete vorbeilaufen, hört Schüsse. Eine Stunde lang wird er in dem Versteck zubringen.