366 Intensivpatienten: Spitäler füllen sich rasant

Allein in Oberösterreich und Wien wurden innerhalb von 24 Stunden jeweils 1098 bzw. 830 Neuinfektionen gemeldet. In Krankenhäusern im ganzen Land werden die Intensivbetten knapp, nicht dringende Eingriffe müssen warten.

Wien. Die seit Wochen stark steigende Zahl der Neuinfektionen macht sich in Krankenhäusern immer deutlicher bemerkbar. Sowohl die Normal- als auch die Intensivbetten füllen sich von Tag zu Tag und erfordern in ganz Österreich Verschiebungen von nicht dringenden Operationen.

So ist den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) zufolge die für die Beurteilung der Ausbreitung besonders relevante 7-Tages-Inzidenz am Dienstag, dem ersten Tag des zweiten Lockdowns, erneut gestiegen. Die Neuinfektionen in der abgelaufenen Woche liegen demnach bei 356 pro 100.000 Einwohner. Insgesamt gibt es derzeit 54.812 aktive Coronavirus-Fälle.



Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstagnachmittag 4182 positive Tests, allerdings fehlen wegen eines technischen Problems die Ergebnisse aus Niederösterreich. Die meisten bestätigten Fälle stammen mit 1098 aus Oberösterreich, gefolgt von Wien mit 830, der Steiermark mit 592, Tirol mit 560, Vorarlberg mit 500, Salzburg mit 236, Kärnten mit 234 und Burgenland mit 132.



Stark angestiegen ist erneut die Zahl der Spitalspatienten. Derzeit liegen 2431 Personen wegen einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus – am Montag waren es 2161 – und davon 366 auf Intensivstationen (Montag: 336). Seit Beginn der Pandemie wurden 118.198 Menschen positiv getestet.