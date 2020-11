Wie der Nahost-Terror nach Österreich kam

Blutige Geschichte. Österreich war vielfach Zielscheibe politisch begründeter Attentate – und die im Nahen Osten wurzelnden Anschläge der 1970er-Jahre haben viel mit dem heutigen Terrorismus gemeinsam: ein Rückblick.

Die terroristische Gewalt in Wien begann mit einer geradezu aberwitzigen Tat, die weltweit Aufsehen erregte. Ein Kommando aus sechs Personen kam mit der Ring-Straßenbahn angefahren und spazierte am 21. Dezember 1975 unbehelligt von der Sicherheitswache in den Sitz des Opec-Generalsekretariats am (damaligen) Dr.-Karl-Lueger-Ring Nummer 10, gegenüber der Universität. In Sporttaschen führten sie Sprengstoff und Waffen mit sich. Vor dem Haus stand nur ein einzelner Polizeibeamter, der auf den Verkehr vor dem Gebäude achten sollte. An ihm gingen sie vorbei, nicht ohne freundlich zu grüßen. Im Gebäude: eine illustre Schar von Politikern aus den erdölexportierenden Ländern, insgesamt elf Minister, dazu eine Reihe von Delegierten, Leibwächtern und Personal. Drei Personen wurden erschossen, darunter der kurz vor der Pensionierung stehende Staatspolizist Anton Tichler, 62 Personen wurden als Geiseln genommen.